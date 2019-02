Michel Maeckelberghe vierde woensdag zijn 100ste verjaardag. Hij is de oudste man in Roeselare én de oudste priester van het bisdom Brugge. Michel woont nog altijd zelfstandig in zijn woning.

Michel Maeckelberghe werd geboren op 7 februari 1919 in Steenkerke bij Veurne. Hij was de voorlaatste in een landbouwersgezin en had twee broers en drie zussen, die intussen al overleden zijn. De stiel ...