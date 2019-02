“Het is een keuze en een boodschap voor mijn groep. Wij zijn een groep van 25 spelers”, zei de Italiaanse trainer aan BT Sport voor de wedstrijd. Kepa kreeg eerder deze week een boete van 220.000 euro na zijn wangedrag in de League Cup-finale tegen Manchester City.

Eden Hazard speelt voorin naast Gonzalo Higuain en Pedro:

Bij Tottenham ontbreekt Jan Vertonghen. De Rode Duivel sukkelt volgens trainer Mauricio Pochettino met een klein probleem in de heup.

Mauricio on @JanVertonghen:



"Yesterday he felt a problem with his hip so he's not available. Hopefully, it's not a big issue and he can be available for the next game."