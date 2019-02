Cohen onder vuur tijdens hoorzitting: ex-advocaat Trump is volgens Republikeinen “pathologische leugenaar”

Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat en ‘fixer’ van Donald Trump, kreeg woensdag tijdens zijn hoorzitting stevig de wind van voren van de Republikeinse Congresleden. Tijdens zijn ondervraging werd hij onder meer afgedaan als een “pathologische leugenaar”. Zelf noemde hij de president van Amerika dan weer een racist, oplichter en bedrieger.

Voor de start van de hoorzitting was in de Amerikaanse media al een kopie verschenen van de verklaring die Cohen zou afleggen. Tijdens de hoorzitting waren dan ook geen inhoudelijke verrassingen meer te noteren. Zoals aangekondigd omschreef Cohen Trump als een “racist”, “oplichter” en “bedrieger”.

Cheque voor zwijggeld

Cohen had ook een kopie bij van een cheque die Trump zou hebben uitgeschreven om hem te vergoeden voor het zwijggeld dat hij betaalde aan de pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels. Voorts gaf Cohen aan dat Trump als presidentskandidaat wist dat zijn recent aangeklaagde campagneadviseur Roger Stone praatte met Julian Assange van WikiLeaks over e-mails van het Democratisch partijbestuur. Trump zou volgens de advocaat ook op de hoogte zijn geweest van een deal over een Trump Tower in Moskou tijdens de campagne in 2016. Maar directe bewijzen over Russische inmenging in de campagne werden niet gegeven.

“Pathologische leugenaar”

Na zijn verklaring werd de advocaat kritisch aangepakt door Republikeinse Congresleden, die in de eerste plaats de geloofwaardigheid van Cohen in vraag stelden. Ze wezen erop dat Cohen in december tot drie jaar cel werd veroordeeld voor onder meer valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering.

Paul Gosar deed Cohen af als een “pathologische leugenaar”. “Niemand zou ooit naar jou mogen luisteren en enige geloofwaardigheid aan jou mogen schenken”, zo luidde het. Een andere Republikeins Congreslid, Jim Jordan, liet verstaan dat Cohen “een sterk instinct (heeft) als het erop aankomt andere de schuld te kunnen geven”.

Ander wangedrag

“Ik vind het interessant om vast te stellen dat geen enkel vraag tot dusver over president Trump is gegaan”, antwoordde Cohen. “Ik dacht nochtans dat ik daarvoor naar hier was gekomen. Niet om het te hebben over de fouten die ik heb gemaakt.”

De ex-advocaat van Trump verklaarde dat hij er naast de al bekende aantijgingen tegen de Amerikaanse president nog andere zijn. Cohen gaf echter geen verdere details. Een afgevaardigde had hem gevraagd of hij nog weet had van ander wangedrag of illegale handelingen van Trump. Cohen knikte, maar kon daar verder geen commentaar op geven, omdat die nog steeds deel uitmaken van een lopend onderzoek in New York.