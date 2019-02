Bizarre trend bij jongeren verontrust Britse politie: “Dit is echt extreem gevaarlijk en het verspreidt zich te snel”

Een bizarre en “extreem gevaarlijke” trend verspreidt zich razendsnel in het Verenigd Koninkrijk. De politie rond Manchester heeft dan ook officieel een waarschuwing uitgestuurd: zij willen dat de jeugd beseft hoe gevaarlijk de nieuwe tendens is. Jongeren steken immers afvalcontainers in brand om high te worden van de dampen die vrijkomen.

In Manchester komt de politie steeds meer smeulende of zelfs brandende afvalcontainers en vuilnisbakken tegen. Jongeren steken die bewust in brand. De verf die gebruikt wordt om de bakken te fabriceren zou hen immers een roes bezorgen bij verbranding.

Maar de Britse politie wil de jongeren waarschuwen. “Die dampen zijn uiterst schadelijk voor de gezondheid, nog schadelijker dan het opsnuiven van lijm of gas. Om nog maar te zwijgen van het brandgevaar als de vlammen niet tijdig worden gedoofd en zich kunnen verspreiden”, zegt het korps van Manchester.

Een woordvoerder van de politie zegt dat kinderspeelplaatsen ook grote schade hebben opgelopen door deze nieuwe manier van tijdverdrijf. “Deze vernieling heeft grote gevolgen voor de gemeenschap. Doe zoiets niet onbezonnen, of voor een seconde plezier”, aldus de woordvoerder.