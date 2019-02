Gent -

Een welgemeende fuck you voor de man die vorige zomer hun lokalen in de as legde. Scoutinggroep In Kriko op de Ottergemsesteenweg verkoopt dit jaar geen wafels of azalea’s om de kassa te spijzen maar aanstekers en lucifers. “Een vette knipoog naar wat ons is overkomen”, zegt de leiding.