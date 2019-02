Trouwstoet R4: in totaal 21 inbreuken vastgesteld op videobeelden, boetes volgen

Gent - De Gentse politie heeft camerabeelden bekeken van de Turkse trouwstoet die vorig weekend over onder andere de R4 en de Wiedauwkaai raasde. Er konden zes voertuigen worden geïdentificeerd. Die begingen samen 21 verkeersinbreuken. Een voertuig wist negen inbreuken op zijn naam te zetten.

Rechts inhalen, stilstaan met draaiende banden, op de pechstrook rijden, richtingaanwijzers niet gebruiken, het verkeer belemmeren en ga zo maar door. De lijst van verkeersinbreuken die de Gentse politie op basis van camerabeelden van de trouwstoet kon vaststellen, is lang.

“Als wij een oproep krijgen, gaan we uiteraard altijd zo snel mogelijk ter plaatse”, aldus de politie. “Maar een trouwstoet is in beweging. Wanneer wij aankomen, is hij doorgaans al weg en is het ook niet altijd duidelijk waar hij zich intussen bevindt. Daardoor kunnen we de inbreuken niet altijd vaststellen.”

De politie verzekert dat ze wel steeds op zoek gaat naar mogelijke bewijzen van de al of niet vermeende overtredingen. Op 23 februari onderzocht en bekeek ze camerabeelden van de stoet op de R4 en de Wiedauwkaai. Daarop kon ze 21 verkeersinbreuken vaststellen. “Er werden pv’s opgesteld tegen zes voertuigen. Eén voertuig pleegde negen inbreuken”, klinkt het. De politie vraagt te allen tijde de wegcode te respecteren en het verkeer niet te hinderen. Ook de lokale politie van de zone Assenede / Evergem voert nog een onderzoek naar de feiten op Evergems grondgebied.