Ajax geeft Feyenoord pak rammel in eigen huis

In de halve finale van de Nederlandse beker heeft Ajax zich met sprekend gemak geplaatst voor de finale: het versloeg Feyenoord met 0-3. De Rotterdammers, die ook in de competitie kansloos lijken, blijven zo met lege handen achter dit seizoen.

In de Eredivisie volgt Feyenoord al op 13 punten van tweede in de stand Ajax, en ook het bekeravontuur eindigde in de halve finale tegen de Amsterdammers. Een afgeladen volle Kuip zag hoe wonderboy De Ligt de bezoekers op slag van rust op voorsprong bracht. Tagliafico verdubbelde de score na amper vijf minuten spelen in de tweede helft. Iets voorbij het uur bezegelde van de Beek het lot van van Persie en co: 0-3.

Ajax mag zich opmaken voor de bekerfinale, op 5 mei in diezelfde Kuip van Feyenoord. De andere finalist komt uit het duel tussen Willem II en AZ op donderdag