Treinongeval in Rio: machinist sterft na dramatische redding

Bij een treinongeval in de Braziliaanse grootstad Rio de Janeiro is een machinist omgekomen. Zeker acht andere mensen zijn woensdagochtend (lokale tijd) bij de botsing tussen twee treinen in het metrostation São Cristóvão ten noorden van de stad gewond geraakt. Dat meldde de nieuwssite G1.

De machinist zat aanvankelijk gekneld en kon pas na zeven uur bevrijd worden. Paramedici hadden de machinist in het station nog eerste hulp verleend, maar de man stierf kort daarna. Het televisiestation Globo had sinds de ochtend beelden van de dramatische reddingsoperatie uitgezonden. De oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: REUTERS