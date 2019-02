PREMIER LEAGUE. Lukaku scoort twee keer tegen Batshuayi en Benteke, Origi treft (knap) raak, gruwelijke owngoal van Tottenham

Manchester United heeft op de 28e speeldag van de Engelse Premier League met 1-3 gewonnen van Crystal Palace. Romelu Lukaku nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. Bij Palace startte Michy Batshuayi in de basis, en werd vervangen door nog een derde Rode Duivels-aanvaller, Christian Benteke. Chelsea won met 2-0 van Tottenham.

Lukaku (33, 52.) wist in de beide helften te scoren, Ward (66.) kwam middenin de tweede helft met de aansluitingstreffer. Young (83.) bracht United in het slot op rozen met de 1-3.

Jan Vertonghen speelde bij Tottenham niet door een heupblessure. Toby Alderweireld startte wel, net als Eden Hazard aan de overkant. Pedro maakte na 57 minuten het openingsdoelpunt in het voordeel van Chelsea, Hazard werd drie minuten later naar de kant gehaald. Door een gruwelijke owngoal van Trippier (85.) werd het in het slot nog 2-0 voor de Blues.

Bij Manchester City, dat West Ham over de vloer kreeg, stonden zowel Kevin De Bruyne als Vincent Kompany in de basis. Het werd een zuinige 1-0-zege na een penaltydoelpunt van Agüero (59.).

Origi scoort mooi

Divock Origi mocht nog eens starten voor Liverpool, dat Watford ontving, en scoorde meteen. Mané (9, 20.) had de thuisploeg eerst al 2-0 voor gebracht, Origi (66.) maakte er na de rust 3-0 van.

Van Dijk (80, 83.) breidde met een dubbel in het slot nog uit tot 5-0. Fulham, met Denis Odoi de hele wedstrijd in de ploeg, ging met 2-0 onderuit bij Southampton na doelpunten van Romeu (23.) en Ward-Prowse (40.).