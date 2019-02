Tot de helft van de kankers valt te vermijden: “Je hebt echt veel zelf in handen om het onheil af te wenden”

Vier op de tien kankers bij mannen en de helft van alle kankers bij vrouwen in België valt te vermijden als we onze levensstijl aanpassen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. “We staren ons soms blind op de medische spitstechnologie om kanker te behandelen. Mensen gewoon doen stoppen met roken is minstens even belangrijk”, zegt epidemioloog Marc Arbyn. “En daar slagen we nog niet zo goed in.”