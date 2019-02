COMMENTAAR. “De bank waar de staat de grootste aandeelhouder van is, gaat 58-plussers wegcijferen. Maar het protest blijft uit”

Terwijl de politieke kritiek op het loonakkoord maar niet verstomt, is het stil over het armworstelen dat bij BNP-Paribas Fortis aan de gang is. Gisteren leek het erop dat de bank de vakbonden op de knieën had gedwongen door alleen over te gaan tot natuurlijke afvloeiingen in plaats van vele naakte ontslagen, in ruil voor 12 minuten extra werktijd voor wie blijft. Geen loonsverhoging voor hen, maar inlevering. En toch verdwijnen er nog 2.500 banen. Ook via een ‘sociaal plan’ voor 58-plussers.