Na bedreigingen op sociale media: treinpersoneel wil af van verplichte naambadge

De vakbonden bij de NMBS vragen met aandrang dat treinconducteurs geen badge meer moeten dragen met hun naam op. “Zoals gevreesd zijn al verschillende medewerkers op sociale media belaagd, tot zelfs doodsbedreigingen toe.” Ook de NMBS zelf is geen voorstander van het naamplaatje, “maar de wet laat op dit moment geen andere manier van werken toe.”

“Ik ga je weten te vinden en je een pak rammel geven”, zo leest de boodschap die een treinbegeleider onlangs via sociale media ontving. Uit de rest van het bericht blijkt duidelijk dat de afzender een boze treinpassagier is die een administratieve boete kreeg omdat hij geen geldig ticket op zak had.

Volgens de vakbonden bij de NMBS is dit niet het enige geval waarbij een ontevreden reiziger een trein­begeleider op sociale media opzocht, en die vervolgens overlaadde met verwensingen. Er zouden ook al doodsbedreigingen zijn geuit.

De problemen zijn enkele maanden geleden begonnen, toen treinbegeleiders plots verplicht werden een naamplaatje te dragen. Anders konden ze geen administratieve boetes meer uitschrijven, bijvoorbeeld voor storend gedrag of zwartrijden. “Onze vrees: dat boze passagiers via het naamplaatje de conducteurs in hun privé­leven gingen opzoeken.”

Liever een nummer

ACOD-vakbondssecretaris Gunther Blauwens windt er geen doekjes om: “We hadden vanaf de eerste dag ­gewaarschuwd voor problemen. Vandaar opnieuw een oproep naar gezond boerenverstand bij de beleidsmensen: vervang die naam op de badge door een uniek nummer. Zo is achteraf nog altijd te achter­halen welke treinbegeleider welke boete uitschreef, maar hoeft de medewerker in kwestie geen represailles te vrezen tegen hem of zijn ­familie.”

“Er is al behoorlijk wat agressie tegen NMBS-personeel”, zegt Blauwens. “We hebben geen nood aan maatregelen die de agressie tegen onze mensen nog verder ­opdrijven.”

Opmerkelijk: ook de NMBS ziet de verwensingen die treinbegeleiders op sociale media ontvangen – als ­gevolg van boetes die ze uitschrijven – met lede ogen aan. “Wij waren ook voorstander van een uniek nummer, in plaats van een badge met daarop de volledige naam van de treinbegeleider. Maar juridisch kon dat blijkbaar niet”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Nu, we laten onze mensen niet in de kou staan: wanneer de verwensingen of bedreigingen ernstig zijn, geeft onze juridische dienst daar een gepast gevolg aan.”

Weer naar minister

De vakbonden gaan nu ­opnieuw bij Binnenlandse Zaken aankloppen, om een uitzondering te verkrijgen. “Bij voormalig minister Jan Jambon (N-VA) was te ­horen dat er misschien toch wat speling op die verplichte naamsvermelding zat.”

Ook SP.A vraagt met ­aandrang dat Jambons ­opvolger – Pieter De Crem (CD&V) – de wetgeving verandert, “waardoor een naamplaatje met een uniek nummer volstaat. In de buurlanden is dat trouwens zo geregeld”, zegt parlementslid David Geerts.