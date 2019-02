Nederlandse onderzoekers formeel: “Géén DNA van Pierret op laarzen Sally”

Het DNA dat op de laarzen van de vermoorde Sally Van Hecke (foto) is gevonden, is toch niet van moordenaar Claudy Pierret (70). Dat heeft een tweede onderzoek door Nederlandse wetenschappers nu definitief vastgesteld, zo vernam Het Nieuwsblad uit goede bron.

De makers van het VTM-programma Cold case, die de moord op Van Hecke uit 1996 onderzoeken, onthulden eerder deze maand dat bij nieuw onderzoek DNA van drie mensen op de laarzen was gevonden. Belgische onderzoekers van het NICC hadden dit in 2018 ontdekt. Volgens de tv-makers was daar volgens het rapport DNA van Pierret bij.

Het Antwerpse parket sprak dit met klem tegen. Wetenschappers legden uit dat dit een hypothese was. “Als je DNA van meerdere sporen afneemt, heb je een mengprofiel. Er is altijd een kans dat de combinatie van verschillende DNA-profielen lijkt op het profiel van een verdachte.”

Een Nederlands laboratorium kon met zijn apparatuur wel de diverse profielen onderscheiden.

Het Antwerpse parket wil niet op het bericht reageren. Het Nederlandse rapport zou nog niet officieel ingediend zijn.

In een eerder bericht zei het parket dat beweren dat er DNA van Pierret op de laarzen van Van Hecke was aangetroffen, “manifest onjuist” was.