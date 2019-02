Drugshol vol cannabis, speed, xtc-pillen, hasj, cocaïne en wapens in de bossen: “Het leek wel de grot van Ali Baba”

Herentals / Olen / Kasterlee -

Zeven beklaagden staan terecht in een van de meest omvangrijke drugszaken in de Kempen. De kopstukken worden ervan beticht zowat elke drug – op heroïne na – verhandeld te hebben. Het parket is zeker dat de kopstukken ook synthetische drugs verwerkten in een caravan in de Lichtaartse bossen.