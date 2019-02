Eden Hazard alleen zou met zijn jaarloon van 18,7 miljoen euro alle 144 Belgische profwielrenners kunnen betalen… en dan zou hij nog 6,3 miljoen euro overhouden. De Belgische wielrenner verdient gemiddeld dan ook ‘maar’ 86.000 euro per jaar, de Belgische voetballer 337.000 euro.

Alle 144 Belgische wielrenners samen verdienen jaarlijks 12,4 miljoen euro. Voor de 584 profvoetballers bij de Belgische eersteklassers is dat 196,6 miljoen euro. Gemiddeld verdient een voetballer in België dus vier keer zoveel als een renner. Ter vergelijking: een gemiddelde werknemer in België krijgt jaarlijks 45.217 euro.

De cijfers over de koers werden in het federale parlement bekendgemaakt door de directeur van de Belgische wielerbond (Belgian Cycling) Jos Smets. Hij werd er gehoord over de fiscale en parafiscale voordelen in de sport. Ze tonen de grote financiële kloof tussen de eerste sport in het land, voetbal, en de sport waarvan we algemeen denken dat het de nummer twee is, de koers.

Met een gezamenlijk loon van 12,4 miljoen euro verdienen alle Belgische wielrenners samen slechts evenveel als het bedrag dat Zulte Waregem aan zijn ploeg uitgeeft. De vijf grote Belgische elftallen – Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard – geven elk meer uit dan het hele peloton krijgt.

Foto: Photo News

Geen transfers en tv-rechten

De gemiddelde lonen van de Belgische renners zijn laag omdat de koers moeilijk geld verdient. Wielerploegen moeten bijna hun volledige budget zien rond te krijgen met sponsoring. Zij kunnen helemaal niet rekenen op inkomsten uit tickets en abonnementen, transfers of tv-rechten. Deze drie inkomstenbronnen alleen leveren het Belgische voetbal jaarlijks 226 miljoen euro op, meer dan zestig procent van het jaarbudget.

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick Step, zegt dat het voor de wielerteams al een heel verschil zou maken als ook zij een deel van de tv-gelden zouden krijgen. Dat is nu niet het geval, die gelden gaan naar de organisatoren. Lefevere wijst er ook op dat de koers geen abonnementen of tickets kan verkopen.

En dan zijn er nog de transfers. “Genk verdient aan de transfer van Pozuelo twee keer meer dan het budget van een wielerteam als Wanty-Groupe Gobert”, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. “Dat zorgt voor een enorm verschil tussen voetbal en wielrennen.”