Koning Voetbal is rijk, Koning Koers is arm. Dat blijkt nog maar eens uit het feit dat Belgische voetballers vier keer meer verdienen dan hun koersende collega’s. Hoe komt het dat er in het voetbal zoveel meer geld te rapen valt dan in het wielrennen, toch ook één van de populairste sporten van ons land? Wij legden de vraag voor aan vier insiders/experts.