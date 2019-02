Slecht nieuws voor Anderlecht-coach Fred Rutten en nationaal beloftencoach Johan Walem: ze kunnen dit seizoen niet meer rekenen op Landry Dimata. De aanvaller gaat onder het mes en mist de play-offs en het EK U21 in Italië.

Dimata won advies in bij diverse dokters, onder meer in Madrid en Lyon, en heeft ervoor gekozen zich te laten opereren aan de knie. Doorspelen met pijn was geen optie meer, temeer omdat hij zich vroeg of laat toch moest laten opereren.

Dat betekent dat Anderlecht maar één echte spits overhoudt: Ivan Santini. Yannick Bolasie heeft voorheen al op die positie gespeeld en geeft in een interview aan dat hij dat perfect zou kunnen.

De 18-jarige Alan Mayanga is ook een mogelijkheid. Hij scoorde maandag de enige treffer voor Anderlecht in een oefenmatch tegen de invallers van Charleroi.