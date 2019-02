Het is stilaan toeleven naar de climax van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Vrijdag gaat de 28ste speeldag van start. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Limbombe blijft dan toch

AA Gent-aanvoerder Nana Asare (32) heeft gisteren zijn aflopend contract bij de Buffalo’s met twee jaar verlengd. De Ghanese linksachter is al sinds 2013 aan de slag bij AA Gent en blijft de club nu dus trouw tot juni 2021.

Ook Stallone Limbombe blijft actief bij AA Gent. De 27-jarige flankaanvaller leek op weg naar Kazachstan, maar zag dat avontuur in extremis in het water vallen. De Gentse leiding besliste finaal dan toch dat hij de club niet mag verlaten. Limbombe leefde enige tijd in onmin met coach Jess Thorup, die hem zelfs een maand naar de B-kern stuurde. Vorige week werd Limbombe voor het eerst opnieuw geselecteerd door de Deense coach. (ssg)

CLUB BRUGGE. Poulain ziek, ook Vossen en Mechele blijven binnen

Twee dagen voor de wedstrijd tegen STVV zit Club-coach Ivan Leko mogelijk met een aantal vraagtekens in zijn kern. Poulain was gisteren ziek en kreeg rust, maar ook Vossen en Mechele bleven binnen. Mogelijk werkten ze een individueel programma af. Vossen is nog maar net terug na een knieblessure en Mechele sukkelt al even met de schouder. Vandaag en morgen zou er meer duidelijkheid zijn over hun beschikbaarheid voor zaterdag.

Net als dinsdag bleven Wesley en Dennis opnieuw binnen. Zondag op Anderlecht moesten ze aardig wat trappen incasseren en door kwaaltjes konden ze nog niet trainen met de groep. Als ze vandaag of morgen kunnen hervatten, komt de wedstrijd tegen STVV niet in het gedrang. (jve)

KV MECHELEN. Gokken op Lommel-KVM kan weer

De online gokkantoren Unibet en Napoleon Games hebben de match Lommel-KV Mechelen in 1B opnieuw opgenomen in hun assortiment. Van dinsdag- tot woensdagmiddag was de wedstrijd nochtans 24 uur lang geschrapt uit hun aanbod. Unibet ‘schorste’ de noteringen voor Lommel-KVM op basis van info – verkregen van een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in goknoteringen – dat KV aan de aftrap zou komen met een B-ploeg in een match die het moet winnen om kans te maken op rechtstreekse promotie.

Het bizarre gerucht bleek gisteren toch niet zo geloofwaardig. Zowel bij Unibet als bij Napoleon Games was wedden op Lommel-KVM vanaf woensdagmiddag opnieuw mogelijk. Alleen in het wedstrijdaanbod van Bwin was er tot gisterenavond nog altijd geen spoor van Lommel-KVM. (thst)

Overig clubnieuws:

Eupen wil Rocky Bushiri definitief overnemen van KV Oostende. De club is van plan de aankoopoptie van 500.000 euro in het huurcontract van de 19-jarige belofteninternational te activeren. In Eupen ligt er een contract van drie jaar klaar. Daarnaast wil het ook het contract van Alessio Castro Montes openbreken.

Antwerp trainde gisteren een tweede keer richting de wedstrijd van zondag tegen KAS Eupen (20 uur). Reservedoelmannen Yves De Winter en Jens Teun-ckens (foto) ontbraken. De Winter liet de oefensessie aan zich voorbijgaan door ziekte. De situatie van Teunckens is ernstiger. Hij liep maandag een knieblessure op in de beloftenmatch op het veld van Club Brugge (1-1). De Belgische belofteninternational heeft last van vochtophoping in de knie (oedeem) en staat twee tot drie weken aan de kant.

Derde doelman Brian Vandenbussche (37) verlaat Cercle na twee jaar en tekende voor eersteprovincialer Blankenberge.

Goed nieuws voor Logan Ndenbe: de jonge flankverdediger van KV Oostende traint opnieuw met de groep na een zware revalidatie van een knieblessure. Ndenbe werd in het begin van het seizoen geopereerd en was ongeveer een half jaar out. Ook Marquet (schouder) traint weer mee. Beiden moeten wel nog hernemen met de beloften. Canesin sukkelt nog steeds met de voet en is twijfelachtig voor de wedstrijd van zaterdag tegen Waasland-Beveren. Ook D'Haese kon de training nog niet hervatten. Hij heeft last van de adductoren.

Hannes Van Der Bruggen en Gary Kagelmacher zijn weer fit. De twee trainden gisteren voluit mee, net als de rest van KV Kortrijk. Ze zullen dus zeker fit geraken voor de wedstrijd tegen Cercle aanstaande zaterdag. Bij Kortrijk kan er overigens gestemd worden op de AGO Kerel van de maand februari. Er valt een gesigneerd shirt te winnen.

Guus Hupperts verscheen gisteren niet op het oefenveld van Lokeren. De Nederlandse flankaanvaller sukkelt met een blessure aan de enkel. De Oost-Vlaamse club liet echter weten dat hij eerstdaags de trainingen opnieuw kan hervatten. Ook Michaël Tirpan trainde gisteren nog niet mee met de groep.

Wataru Endo revalideert nog van de blessure die hij opliep in de halve finale van de Asian Cup tegen Iran eind januari. Eerder was Sekine lange tijd buiten strijd bij STVV, maar hij klopt aan de deur. Brys verwacht dat Endo pas inzetbaar zal zijn in de play-offs. Clubdokter Peter Bollars: “Endo liep tegen Iran een hamstringblessure op, een spierscheur. De revalidatie vordert zeer goed, maar fit is hij nog niet. Nu werkt hij met onze Japanse kinesist apart op het veld. Allicht is hij pas inzetbaar in de nacompetitie. We gaan hem niet te snel brengen na een blessure van dit kaliber.” Naast Endo trainde alleen Janssens (contractuur) niet.