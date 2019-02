Trump en Kim praten voort: “Snelheid is niet belangrijk”

Kim beantwoordde tijdens de persconferentie -en dat is hoogst ongebruikelijk- een vraag van een reporter van The Washington Post. Foto: REUTERS

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zetten donderdag hun overleg voort in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Het is de tweede en laatste dag van de tweede top tussen Trump en Kim, die normaal gezien opnieuw met een gemeenschappelijke verklaring zal worden afgesloten. Trump wil de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Bij aanvang van de onderhandelingen op donderdag prees Trump tijdens een korte persconferentie in het Metropole Hotel zijn relatie met Kim en zei hij herhaaldelijk dat er “geen haast” gemoeid is bij de gesprekken. “Snelheid is niet belangrijk voor mij”, aldus de Amerikaanse president. “Wat belangrijk is, is dat we de juiste deal krijgen.”

“Ik kan niet noodzakelijk voor vandaag spreken, maar ik kan wel zeggen dat we op langere termijn fantastisch succes zullen hebben met leider Kim en Noord-Korea. Ze zullen een economische grootmacht zijn. Dat is iets waar ik erg naar uitkijk om bij te helpen.”

Trump zei dat beide leiders elkaar nog vaak zouden ontmoeten in de toekomst, ook na een deal. Hij zei dat ze gisteren al praatten over het stopzetten van nucleaire testen en dat hij geen testen zeer apprecieert. “Ik heb veel respect voor leider Kim en voor Noord-Korea.”

Kijken als naar een fantasyfilm

“We zullen onze goede dialoog voortzetten”, zei Kim dan weer. “Ik verzeker dat ik mijn best zal doen om goede resultaten te bekomen.”

Kim beantwoordde tijdens de persconferentie – en dat is hoogst ongebruikelijk – een vraag van een reporter van The Washington Post. Die vroeg of hij verwacht een deal met Trump te kunnen sluiten. “Het is te vroeg om dat te zeggen, maar mijn buikgevoel zegt dat we goede resultaten zullen bereiken”, antwoordde de Noord-Koreaanse leider.

“Ik geloof dat de hele wereld nu naar ons kijkt”, zei hij ook. Volgens Kim waren velen sceptisch over de ontmoeting. “Ik ben zeker dat ze allemaal naar het moment dat we samen zij aan zij zitten zullen kijken alsof ze naar een fantasyfilm kijken.”

Na een wandeling door de tuin van het hotel, hadden de twee leiders een gesprek onder vier ogen. Daarna volgen nog gesprekken tussen beide delegaties.

