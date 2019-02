VN formeel: “België mocht Libisch geld niet vrijgeven”

De VN oordeelt dat ons land nooit de interesten op de bevroren Libische tegoeden had mogen vrijgeven.

Het parlement buigt zich al maanden over de vraag of België 1 tot 2 miljard euro naar ­Libië mocht laten vloeien. Dat zijn de geschatte opbrengsten van meer dan 12 miljard euro aan Libische tegoeden, die na de val van leider Moammar Kadhafi in 2011 op ­bevel van de VN in ons land werden bevroren.

Het VN-oordeel blijft mogelijk niet zonder gevolgen. “Als België een overtreding heeft begaan, dan zijn we aansprakelijk”, zegt professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven).

Sinds 1 januari is België zelf een van de 15 leden van de Veiligheidsraad, en we zijn dit jaar zelfs ondervoorzitter van het Libische sanctiecomité. Gevraagd om een reactie wil premier Charles Michel (MR) niet kwijt of hij op de hoogte was van het VN-oordeel.