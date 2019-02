“Bedrijfswagens blijven nog te veel de lucht vervuilen”

Brussel - Nog altijd zijn negen op de tien (87,7 pct) bedrijfswagens dieselwagens. Slechts een op de tien rijdt op benzine. Het aandeel hybride wagens neemt slechts langzaam toe. De gemiddelde CO2-uitstoot van de bedrijfswagens daalde wel met 2,2 procent op 2 jaar. Er is dus een lichte trend naar minder vervuilende wagens, maar de echte vergroening laat nog op zich wachten. Dat blijkt uit cijfers van het sociaal secretariaat van HR-dienstverlener Securex over 39.566 werknemers.

Bijna negen op de tien bedrijfswagens die vandaag rondrijden, zijn diesels. Het aantal bedrijfswagens op benzine en gas neemt wel toe, net zoals de elektrische en hybride voertuigen, maar slechts zeer beperkt.

“We zien dat de CO2-uitstoot over het algemeen met slechts 2 procent gedaald is op twee jaar tijd, en dat milieuvriendelijke wagens een randfenomeen blijven”, zegt Iris Tolpe, director business consultancy. “Diesel blijft koning en de arbeidsmarkt is duidelijk niet klaar voor vergroening. Enerzijds lijken werkgevers vandaag nog niet echt wakker te liggen van een groenere fleet. Anderzijds kiezen werknemers nog zeer vaak traditioneel voor een dieselwagen. De fiscale spelregels hebben dus weinig impact op de keuze van de bedrijfswagen.”

“Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen van het lage aantal milieuvriendelijke wagens”, zegt Tim Blanckaert, mobility expert. “Te weinig ondersteuning voor werkgevers, gebrek aan laadpalen, leasemaatschappijen die nog de kat uit de boom kijken, en dure catalogusprijzen en nog geen goed zicht op de tweedehandswaarde van dergelijke wagens.”

Misschien kan het mobiliteitsbudget bijdragen tot de vergroening van het wagenpark. Naast een vergroening van de bedrijfswagens, beoogt de overheid om zo het gebruik van “alternatieve en duurzame vervoersmiddelen” te stimuleren. De werknemer kan kiezen voor zachte mobiliteit (fiets, step of bromfiets), maar ook voor openbaar vervoer en deeloplossingen (deelauto’s en deelfietsen).