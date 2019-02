Een op vijf Belgen weet nog altijd niet hoe ze moeten ritsen

Brussel - Een op de vijf Belgische bestuurders weet nog altijd niet precies hoe ze moeten ritsen. Dat blijkt uit een enquête van Vias institute. Dat er niet altijd geritst wordt, leidt tot irritatie, want uit diezelfde steekproef blijkt dat 84 procent van de Vlaamse bestuurders zich stoort aan foutief ritsen.

Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken. Vias wilde nagaan hoe goed de Belgische bestuurder vijf jaar na datum dat ritsen beheerst. Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid al gehoord heeft van het principe. Wat echter ook naar voor komt, is dat slechts 81 procent van de bestuurders exact kan uitleggen wat het principe inhoudt. Dat wil zeggen dat bijna een op de vijf bestuurders nog steeds niet weet hoe er correct geritst wordt.

In Vlaanderen (86 procent) is de exacte toepassing van de regel wel redelijk goed gekend, maar in Wallonië (73 procent) en Brussel (74 procent) weten veel bestuurders toch niet hoe ze dit principe moeten toepassen. Negentien procent van de Waalse bestuurders en 21 procent van de Brusselse bestuurders denkt zelfs dat wanneer een weg gaat versmallen je zo snel mogelijk moet invoegen op de rijstrook waar je rechtdoor kan blijven rijden.

Dat het systeem niet correct wordt toegepast, veroorzaakt irritatie. De meerderheid van de Belgen (80 procent) stoort zich eraan.

“Correct ritsen zorgt ervoor dat de wegcapaciteit beter benut wordt en dat de doorstroming vlotter kan verlopen. Als iedereen dit hoffelijkheidsprincipe toepast, is er ook minder irritatie en wrevel in het verkeer”, besluit Vias.