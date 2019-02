Top tussen Kim Jong-un en Trump abrupt ingekort: “Er werd geen akkoord bereikt”

De tweede dag van de top tussen Kim Jong-un en Donald Trump is afgelopen nacht (Belgische tijd) ingegaan in Vietnam. Maar de top werd intussen abrupt ingekort en is geëindigd. Er was lange tijd onduidelijkheid over de reden daarvoor, maar intussen heeft het Witte Huis gemeld dat er geen akkoord is bereikt.

Rond 6 uur Belgische tijd stond er in Hanoi in Vietnam een lunchmeeting op het programma. Maar die werd aanvankelijk uitgesteld en daarna afgelast.

de lege lunchzaal Foto: AFP

Wat de reden was van het uitstel en afstel, was lange tijd niet duidelijk. De reporters ter plaatse die aan het wachten waren in de kamer waar de lunch zou worden geserveerd, kregen geen uitleg en werden naar een bus geleid.

Een persconferentie die om 16 uur plaatselijke tijd had moeten starten, is verschoven naar 14 uur (8 uur Belgische tijd, red.), zo meldde Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis. Tegenover de verzamelde pers wilde ze toen nog niet zeggen of er nog een gezamenlijke ceremonie komt met Noord-Koreaans leider Kim Jong-un en Amerikaans president Donald Trump, waarbij er mogelijk een vredesverklaring zou worden ondertekend. Maar rond 13.30 uur plaatselijke tijd (7.30 uur Belgische tijd) hadden zowel Jong-un als Trump de gesprekken (apart) verlaten.

Foto: EPA-EFE

Rond 7.40 uur kwam er dan duidelijkheid over de plotse wijzigingen in de plannen en kon het Witte Huis melden dat er “geen akkoord was bereikt”. Hoe dat komt en wat de struikelblokken waren, is nog niet duidelijk. Het Witte Huis wist wel nog te melden dat er in de toekomst verder zal worden onderhandeld. “De twee leiders hebben op meerdere manieren gepraat over denuclearisatie en over economisch gedreven concepten…. Maar er werd momenteel geen akkoord bereikt, maar de respectievelijke teams kijken ernaar uit in de toekomst opnieuw elkaar te ontmoeten”, klonk het officieel.

De Zuid-Koreaanse beurs heeft intussen ook een duik genomen na de melding dat de top onverwacht werd ingekort.

“Geen haast”

Eerder op de dag, bij aanvang van de onderhandelingen op donderdag, prees Trump tijdens een korte persconferentie in het Metropole Hotel nog zijn relatie met Kim en zei hij herhaaldelijk dat er “geen haast” gemoeid is bij de gesprekken. “Snelheid is niet belangrijk voor mij”, aldus de Amerikaanse president. “Wat belangrijk is, is dat we de juiste deal krijgen.”

“Ik kan niet noodzakelijk voor vandaag spreken, maar ik kan wel zeggen dat we op langere termijn fantastisch succes zullen hebben met leider Kim en Noord-Korea. Ze zullen een economische grootmacht zijn. Dat is iets waar ik erg naar uitkijk om bij te helpen.”

Trump zei dat beide leiders elkaar nog vaak zouden ontmoeten in de toekomst, ook na een deal. Hij zei dat ze gisteren al praatten over het stopzetten van nucleaire testen en dat hij geen testen zeer apprecieert. “Ik heb veel respect voor leider Kim en voor Noord-Korea.”

Foto: AFP