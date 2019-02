Lukaku viert doelpunten met rapnummer, Alexis Sanchez hoort het donderen in… Londen

Romelu Lukaku had nog eens reden om zijn breedste glimlach boven te halen. De spits van de Rode Duivels scoorde gisteren twee keer in de met 1-3 gewonnen wedstrijd op het veld van Crystal Palace. En dat moch passend gevierd worden, vond Lukaku.

Dat Lukaku een grote fan is van rapmuziek was al langer geweten. Dus pakte hij gisteravond in de kleedkamer uit met zijn versie van ‘Thong Song’, een oud en nogal hitsig nummer van de Amerikaanse rapper Sisqo. ‘Buurman’ Alexis Sanchez hoort het met grote ogen aan, het nummer is hem dan ook totaal onbekend, tot groot jolijt dan weer van Lukaku.

