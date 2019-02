Spaanse pers na demonstratie Barcelona op het veld van Real: pijnlijke missers versus dodelijke efficiëntie

Barcelona heeft woensdagavond indruk gemaakt op het veld van Real Madrid. De Catalanen wonnen de terugmatch van de halve finale van de Copa del Rey met zware cijfers: 0-3. Niet zozeer het geleverde spel ging over de tongen, wel de dodelijke efficiëntie van de bezoekers.

Barcelona had zeker niet het betere van het spel, luiden de analyses. En Messi, die leek niet eens mee te spelen. Real speelde goed, bij momenten zelfs erg goed maar het beschikte niet over Luis Suarez. De Uruguayaan scoorde twee keer, in tegenstelling tot het Braziliaanse wonderkind Vinicius aan de overzijde. Tussenin had ook Varane nog zijn eigen doelman geklopt. Twee kansen, drie goals voor Barcelona: pijnlijk, zeer pijnlijk.

Deze Clasico bewees voor velen dat dit Barcelona als team gewoon veel verder staat dan Real Madrid in het eerste jaar zonder Cristiano Ronaldo. En dat steekt bij de pro-Madrileense pers. In Catalonië konden ze hun geluk dan weer niet op.

Dodelijk efficiënt.