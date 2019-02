Historisch: Kim Jong-un beantwoordt voor het eerst vraag van buitenlandse journalist

Een opvallend moment tijdens de top tussen Kim Jong-un en Donald Trump in Hanoi. De Noord-Koreaanse leider gaf er zowaar antwoord op een vraag van een buitenlandse journalist omtrent zijn samenkomst met de Amerikaanse president. Een historisch moment, aangezien Kim Jong-un dit nooit eerder heeft gedaan.

“Het is te vroeg om te zeggen dat er een deal zal volgen, maar ik zou niet zeggen dat ik pessimistisch ben”, klonk het donderdag onder meer in het bijzijn van de pers. Het optimisme maakte later op de dag echter plaats voor een abrupt einde van de top. Het Witte Huis meldde nadien dat er geen akkoord is bereikt.

