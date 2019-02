Iemand moet de eerste zijn: 3 jobs die nog maar pas bestaan

Hasselt - Lingerie-ontwerper, blutsenuitdeuker, cleantech-ambassadeur, of microbrouwer… Het zijn allemaal beroepen die je bij SYNTRA Limburg kunt leren. De activiteiten waarmee mensen hun brood verdienen, evolueren mee met de tijd. Meestal groeien de nieuwe beroepen uit een specialisatie die inspeelt op een plotse behoefte in de markt of vloeien ze voort uit de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Zoals daar zijn…

1. Opruimcoach

Vanuit zijn roeping als zelfstandig sociaal werker, heeft Dylan Senczuk uit Hasselt ook de specialisatie ‘opruimcoach’ aan zijn aanbod toegevoegd. “Wat ik doe, is structuur scheppen in de chaos die mensen in hun leven tegenkomen”, zegt hij.

“Dat kunnen mentale obstakels zijn, maar ook fysieke, zoals rommel. Echt iedereen kan er hinder van hebben: zelfstandigen, studenten, jonge gezinnen, gepensioneerden,… Wat ik eerst doe, is een goed gesprek met hen aangaan. Dat kan evengoed bij mij in de praktijk gebeuren. Ik wil weten wat ze belangrijk vinden, wat hun verwachtingen zijn, welk budget ze beschikbaar hebben en of het realistisch is om eraan te beginnen. Daarna ga ik ter plaatse kijken en maak ik een plan op maat op. Soms voert de persoon het zelf uit, soms doe ik het, meestal gebeurt het samen.”

“Opruimen is heel divers. Het kan gaan van kasten kopen bij Ikea of de Kringwinkel, over het wegwerken van administratieve rompslomp tot het vereenvoudigen van taken, zoals het installeren van internetbankieren of bepaalde apps uit te leggen op de smartphone. Een opleiding of draaiboek voor deze job is er niet. Een opruimcoach werkt op basis van buikgevoel en logisch nadenken. Er zijn wel bepaalde systemen die je kunt leren, bijvoorbeeld om papierwerk op orde te houden. De belangrijkste competentie voor deze job is geduld. Je moet echt de tijd nemen om ieder persoon te helpen naargelang zijn concrete wensen. Geduld is een eigenschap die ik gelukkig bezit, en dat maakt voor mij de job zo leuk.”

2. Bimmer/BIM-expert

Ook in de bouwsector zijn er heel wat nieuwe beroepen, zoals EPB-verslaggever, asbestverwijderaar of bimmer. Vooral dat laatste is sterk in opmars.

BIM staat voor Building Information Modelling en is een techniek waarbij alle details van een bouwproject eerst virtueel in 3D worden uitgetekend. Alle actoren zijn hierbij betrokken en alle parameters worden netjes in de computer gestopt, zodat de eigenlijke bouwfase veel vlotter en zonder fouten kan verlopen. “In feite is het een technische evolutie van jobs als bouwkundig tekenaar en projectvoorbereider”, zegt Gert Janssen, directeur Engineering & Ontwikkeling bij bouwbedrijf Mathieu Gijbels in Oudsbergen.

“Dit aangevuld met bijkomende competenties, zoals het coördineren van de diverse betrokken partijen en de software-skills, leidt tot het specifiek beroep van BIM-expert of bimmer. We investeren in deze mensen omdat we zeker zijn dat de BIM-methode standaard zal worden in de bouwsector. We leiden hen zelf op omdat de experts nog niet voorhanden zijn op de arbeidsmarkt. Maar weldra kijkt niemand meer vreemd op als je een naamkaartje met ‘bimmer’ in handen krijgt.”

De Confederatie Bouw heeft onlangs een pool opgericht waarin 10 bimmers verenigd zijn. “Vele bedrijven hebben nog geen fulltime bimmer nodig en kunnen er zelfs voor tijdelijke opdrachten geen vinden”, zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. “Vandaar onze pool, waar leden-bouwbedrijven de expertise uit kunnen putten op basis van hun behoefte.”

