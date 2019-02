Crisis in Kasjmir: Pakistan ontruimt dorpen op grens met India

De Pakistaanse overheid is donderdag begonnen met de ontruiming van enkele dorpen in de betwiste grensregio Kasjmir. Dat heeft minister van Informatie Mushtaq Minhas donderdag meegedeeld. De maatregel is een gevolg van de oplopende spanningen tussen Pakistan en buurland India.

Er werden enkele honderden gezinnen naar een veiligere locatie gebracht, nadat er in de nacht van woensdag op donderdag vuurgevechten en artilleriebeschietingen plaatsvonden in het grensgebied, zegt de minister. “In de hele regio geldt de alarmfase. We vrezen dat we nog meer gebieden gaan moeten ontruimen als er niet gestart wordt met een de-escalatie”, aldus Minhas.

LEES OOK. Twee vliegtuigen neergehaald, en de wereld is een stap dichter bij een nieuwe kernoorlog: wat is er aan de hand? (+)

Het conflict tussen de kernmachten India en Pakistan is een tweetal weken geleden weer volledig opgeflakkerd. Bij een aanslag met een bomauto kwamen toen in het Indiase deel van de betwiste grensregio Kasjmir een veertigtal Indiase paramilitairen om het leven. In een reactie voerde India dinsdag in Pakistaans gebied een “preventieve aanval” uit op het belangrijkste trainingskamp van een islamistische groep. Woensdag vonden nog eens acties plaats waarbij beide landen elkaars luchtruim zouden hebben geschonden. Pakistan zegt dat het toen twee Indiase toestellen heeft neergehaald en één piloot heeft gevangengenomen.

De Pakistaanse eerste minister Imran Khan had India woensdag al opgeroepen tot gesprekken, die de lont uit het kruitvat moeten halen. “Met de wapens die wij en jullie hebben, kunnen we het ons wel veroorloven om een oorlog aan te gaan?”, klonk het toen, met een impliciete verwijzing naar de aanwezigheid van kernwapens.