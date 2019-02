Veiligheidsmaatregelen opgeschroefd voor pleidooien verdediging op proces over aanslag Joods Museum

Op het proces over de aanslag op het Joods Museum zijn er donderdag meer veiligheidsmaatregelen getroffen dan voorheen, net nu de verdediging aan haar pleidooi zal beginnen.

Aan de ingang van het Brusselse Justitiepaleis worden bezoekers die aankomen en vertrekken uit het gebouw afgezonderd van elkaar met nadarhekken. De pers mag ook geen beelden meer maken in de directe omgeving van de assisenzaal. En de politie is veel zichtbaarder aanwezig, onder meer met zwaarbewapende agenten.

Volgens het federaal parket werd de veiligheidsprocedure gewijzigd “om niet dezelfde routine te behouden tot het einde van het proces”.

Feit is wel dat het een belangrijke dag is op het proces. De advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche houden hun pleidooi. Ze beloofden eerder in het proces al dat ze daarin leugens uit het onderzoek zullen aantonen. Volgens zijn advocaten was Nemmouche niet de schutter in het museum.