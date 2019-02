Engie trekt zich terug uit twintigtal landen

De Franse energiereus Engie gaat zich de komende drie jaar terugtrekken uit een twintigtal landen, miljarden investeren en opnieuw kosten besparen. Dat blijkt uit een nieuw strategisch plan van het moederbedrijf van Electrabel voor de komende drie jaar.

In de nieuwe plannen is sprake van bijkomende kostenbesparingen van 800 miljoen euro, investeringen ter waarde van 11 à 12 miljard euro en voor 6 miljard euro aan desinvesteringen. De groep wil zich terugtrekken uit een twintigtal landen, zonder daarbij te specifieren om welke landen het gaat.

Uit de jaarcijfers van de groep blijkt dat de winst het voorbije jaar 22 procent is gedaald tot een miljard euro. De ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bleef stabiel op 9,2 miljard euro, ondanks de problemen met de Belgische kerncentrales. In de Benelux werd er een ebitda-verlies in de boeken geschreven van 200 miljoen euro, als gevolg van de onverwachte uitvallen van nucleaire centrales in ons land. Die waren maar voor 52 procent van de tijd operationeel, aldus Engie. Een jaar eerder was er nog een ebitda-winst in de Benelux van 600 miljoen euro.

CEO Isabelle Kocher kwam in de toelichting op de cijfers nog eens terug op de uitval van de kerncentrales in België. “In 2018 hebben we onze doelen bereikt dankzij de toewijding van onze teams, en dit ondanks de uitzonderlijke uitdagingen in België”, stelde ze.