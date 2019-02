Racistische Brusselse politieman veroordeeld tot boete van 6.000 euro

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag een Brusselse politieman, J.N., veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro omdat de man zich racistisch had uitgelaten over een collega van Afrikaanse origine.

Beide mannen stonden in voor de opleiding van politierekruten, en N. had verschillende denigrerende opmerkingen gemaakt over zijn collega. De man zelf gaf één misplaatste opmerking toe, maar betwistte dat hij racist zou zijn. Volgens de rechtbank was hij zwaar over de schreef gegaan en had hij met zijn uitlatingen een ongunstig klimaat geschapen dat aanzette tot racisme.