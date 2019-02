Dan toch sterk jaareinde voor webwinkel Zalando

De van oorsprong Duitse onlinemodewinkel Zalando had afgelopen jaar last van de hete zomer, die de overgang naar het lucratieve herfst- en winterseizoen vertraagde. Maar de webwinkel beleefde een sterk jaareinde, zo meldde het bedrijf bij de publicatie van de jaarcijfers.

Zalando waarschuwde in september voor de ingezakte vraag naar modeartikelen. Die gingen dan ook met hoge kortingen in de digitale winkelwagen, om voorraden weg te werken. De late start van het najaarsseizoen zorgde onder meer voor problemen met de voorraden. Zalando koopt zijn artikelen altijd ruim van tevoren in en kan daardoor niet gemakkelijk bijsturen.

In het vierde kwartaal steeg de omzet met 25 procent tot 1,7 miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat bedroeg 118 miljoen euro. Er werden in de verslagperiode 1,3 miljoen nieuwe klanten aangetrokken. In 2018 kwam de omzet uit op 5,4 miljard euro, zo’n 20 procent meer dan een jaar eerder.

Zalando verwacht in het lopende jaar de huidige omzetgroei vast te houden. De webwinkel worstelt met fikse concurrentie van webgigant Amazon en gevestigde winkelketens.