Chatdienst autisme schiet goed uit de startblokken

Sinds de opstart van de Autisme Chat, een chatdienst voor mensen met autisme of voor familieleden van mensen met autisme, op 28 januari zijn al 120 chatgesprekken gevoerd. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is tevreden.

Onlinehulpverlening zit in de lift. Ook om mensen met autisme te bereiken, kan een onlinetool zoals een chatdienst een hefboom zijn. Dat blijkt ook uit onderzoek. “Via de chat kunnen we soms korter op de bal spelen bij acute ondersteuningsvragen, waardoor eventuele escalatie kan vermeden worden”, legt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen uit.

De Autisme Chat is te bereiken via de website van Liga Autisme Vlaanderen. De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme. Er is een permanentie van 20 uur per week. De chatdienst past in het bredere Vlaams Actieplan Autisme dat minister Vandeurzen in 2017 lanceerde en waarvoor 800.000 euro werd uitgetrokken.