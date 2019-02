Ethiopië laat duizenden honden afmaken uit angst voor hondsdolheid

Om de uitbreiding van hondsdolheid in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba tegen te gaan, heeft de stad in de voorbije zes maanden aan 8.400 zwerfhonden een dodelijk injectie gegeven. De actie wordt donderdag fel bekritiseerd door dierenrechtenactivisten.

Hondsdolheid of rabiës wordt als een groot probleem gezien in de Ethiopische hoofdstad. Bovendien groeit het aantal zwerfhonden er “alarmerend” snel, zo zegt Asegid Hailegiorgis van het stadsbestuur van Addis Abeba. De stad is van plan om nog meer honden te laten afmaken, maar volgens Asegid moet er gewacht worden op een nieuwe levering van het gebruikte geneesmiddel.

Volgens een schatting van het stadsbestuur telt Addis Abeba ongeveer 300.000 honden. In zowat tachtig procent van de gevallen zou het om zwerfhonden gaan. Om die grote populatie en de verspreiding van de hondsdolheid aan te pakken, had het stadsbestuur ook in 2007 en 2013 al een groot aantal straathonden laten inslapen.

De Ethiopische dierenrechtenactivisten zijn niet te spreken over de oplossing van het stadsbestuur. “Volgens mij zal het doden van zwerfhonden niets oplossen”, zegt Elleni Hailu. Ze pleit ervoor de dieren te vaccineren en te steriliseren. Anders zal het aantal zwerfhonden snel weer toenemen, zo luidt het.