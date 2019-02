Pornosterren, kinderachtige spelletjes, maar ook zware leugens: de meest opzienbarende claims van Cohen over Trump

Michael Cohen, oud-advocaat en fixer van Donald Trump, getuigde woensdag voor het Amerikaanse Congres over zijn voormalige cliënt, de huidige president van het land. Cohen noemde Trump een racist, oplichter en bedrieger. Verder liet hij verstaan dat de president op de hoogte was van allerlei louche en hoogst criminele zaken. Dit zijn de meest opzienbarende claims.

“Meneer Trump is een enigma”, getuigde Cohen onder ede voor het Congres. “Het is een ingewikkeld individu, net zoals ik ben. Hij heeft zowel een goede als slechte kant. Dat hebben we allemaal. Maar het slechte weegt bij hem veel zwaarder door dan het goede. En sinds hij aan de macht is, is hij de slechtste versie van zichzelf.”

Cohen zelf is ook niet zuiver op de graat. De gewezen advocaat werd in december veroordeeld tot drie jaar cel nadat hij schuldig pleitte voor belastingontduiking, schendingen met campagnegeld en liegen over financiën. Verder pleitte hij schuldig voor het liegen tegen het Congres over het bouwproject van een Trump Tower in Rusland. Republikeinen gebruikten woensdag deze misstappen om de geloofwaardigheid van Cohen in vraag te stellen. Hij maakt echter geen kans op strafvermindering. Anderen zeggen dat Cohen daardoor geen reden heeft om te liegen. Behalve wraak.

Dit had Cohen nog meer te zeggen over Trump.

De pornoster die moest zwijgen

De gewezen fixer, iemand die alle vuile klusjes oplost zodat zijn baas buiten schot blijft, beweerde onder meer dat Trump hem in aanloop naar de presidentsverkiezingen de opdracht gaf zwijggeld te betalen aan pornoactrice Stormy Daniels. Stephanie Clifford, zoals de vrouw echt heet, beweert dat ze een affaire had met de huidig Amerikaans president.

Als bewijs overhandigde Cohen het Congres twee cheques ter waarde van 35.000 dollar per stuk. Eén daarvan is ondertekend door Trump zelf, de ander door Donald Trump Jr. Cohen werd voor deze praktijken veroordeeld, omdat het geld afkomstig zou zijn van de campagnefinanciering voor de presidentsverkiezingen. Cohen stelt nu dus dat Trump niet alleen op de hoogte was van het zwijggeld, maar zelf de cheque tekende.

De gehackte mails

Verder gaf Cohen aan dat Trump als presidentskandidaat wist dat zijn recent aangeklaagde campagneadviseur Roger Stone praatte met Julian Assange van WikiLeaks over e-mails van het Democratisch partijbestuur. De gehackte mails werden gepubliceerd door het klokkenluidersplatform, wat een zware klap was voor Trumps tegenstreefster Hillary Clinton.

Cohen beweerde voor het Congres verder dat hij getuige was van een telefoongesprek tussen de toenmalig presidentskandidaat en Stone over de mails. Laatstgenoemde liet Trump weten dat de beladen mails zouden worden gelekt. Stone zou dat te horen hebben gekregen van Assange zelf. “Zou dat niet geweldig zijn?”, reageerde Trump daarop.

De president heeft altijd volgehouden nooit van tevoren te zijn ingelicht over het lek.

Bedreigingen om schoolcijfers geheim te houden

In opdracht van Trump bedreigde en intimideerde Cohen naar eigen zeggen ook “redelijk veel” mensen in de tien jaar waarin hij voor hem werkte, zo kwam ook nog naar voren tijdens de getuigenis. Na enkele vragen van een Congreslid gaf de advocaat te kennen dat hij “waarschijnlijk” 500 keer de opdracht kreeg om mensen te bedreigen.

Zo zou Cohen de leidinggevenden van Trumps universiteit hebben moeten bedreigen, zodat de cijfers van de president niet gepubliceerd zouden worden. Als bewijs gaf Cohen een brief gericht aan de Fordham Universiteit waarin hij dreigt met juridische stappen als de cijfers openbaar worden gemaakt.

Een vertegenwoordiger van de universiteit bevestigde dat er een telefoontje en een brief binnenkwamen over de cijfers van Trump.

Cohen noemde Trump in dit verband een oplichter. “Als ik dat zeg, bedoel ik een man die zichzelf een genie noemt, maar mij de opdracht gaf om zijn middelbare school, zijn universiteit en de universiteitsraad te bedreigen zodat zijn cijfers niet gepubliceerd zouden worden.”

De kwestie met de Russen

Trump zou volgens de oud-advocaat ook op de hoogte zijn geweest van een deal over een Trump Tower in Moskou tijdens de campagne in 2016. Die deal zou hebben geleid tot de vermeende Russische inmenging in de verkiezingscampagne.

Ook dochter Ivanka en zoon Donald Jr. zouden geweten hebben van de deal. Naar eigen zeggen briefte Cohen hen “ongeveer tien keer” over de stand van zaken. “Het bedrijf was betrokken bij de deal, dat betekent dat ook de familie betrokken was”, klonk het. Ivanka en Donald Jr. beweren zo goed als niets te hebben geweten van project in Moskou.

Volgens Cohen vertelde junior zijn vader echter over een afspraak met een Russische advocaat in 2016. Trump zou zijn zoon toestemming daarvoor hebben gegeven. De afspraak ging over Hillary Clinton en de nadelige informatie die over haar naar buiten zou kunnen worden gebracht.

Voor al deze zaken kon Cohen geen concreet bewijs aanleveren woensdag.

Een portret van Trump werd voor het meeste geld verkocht (omdat hij het stiekem zelf kocht)

Cohen zou van Trump de opdracht hebben gekregen iemand een portret van de president te laten kopen op een veiling. De persoon betaalde 60.000 dollar voor het schilderij, waardoor het het duurste item op het evenement was. Trump zou de koper hebben betaald met geld van de Trump Foundation, een goededoelenorganisatie. Het schilderij hield hij zelf.

Als bewijs overhandigde Cohen het Congres een kopie van een artikel over de veiling met Trumps handschrift erop. Daarnaast verweest hij naar een tweet van de president, waarin hij het resultaat van de veiling benadrukt.

Just found out that at a charity auction of celebrity portraits in E. Hampton, my portrait by artist William Quigley topped list at $60K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juli 2013

Het racisme

Cohen noemde Trump ook een “kwaadaardige racist” tijdens de getuigenis. “Hij vroeg me ooit of ik een land kon opnoemen dat geleid werd door een zwarte dat geen shithole was. Op dat moment was Obama president van de VS.”

“Hij heeft me ook ooit gezegd dat zwarte mensen nooit voor hem zouden stemmen omdat ze te dom zijn.” Volgens Cohen is Trump privé nog “erger dan in het openbaar”.

Cohen deed “slechte dingen”

Het duurde niet lang voordat Trump reageerde op de uitlatingen van zijn gewezen fixer. Het zal niemand verbazen dat de president geen goed woord over heeft voor Cohen. “Michael Cohen was één van de vele advocaten die mij hebben vertegenwoordigd (helaas)”, schreeft Trump op Twitter. “Hij had ook andere cliënten. Zijn licentie is recentelijk ingenomen door het Hooggerechtshof van de staat New York voor leugens en fraude. Hij heeft hele slechte dingen gedaan die niets met Trump te maken hebben. Hij liegt om zo zijn straf te verlagen.”

Tijdens een persconfentie in Hanoi, waar Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jon-un ontmoette, reageerde Trump nog eens op de aantijgingen. “Een fake hoorzitting in het midden van zo’n belangrijke top is een ongelooflijk”, klonk het. “Hij heeft veel gelogen, maar niet over één ding: dat ik geen weet had Russische inmenging. Ik begrijp niet dat hij daarover de waarheid sprak, terwijl hij over de rest heeft gelogen.”

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 februari 2019