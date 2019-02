Te koop: rijhuis met peperdure ‘panic rooms’. “Mijn vrouw heeft panische angst voor inbrekers”

Toen Lander Marrannes en Kim Oeyen hun huis op de Grotesteenweg in Berchem renoveerden, stouwden ze het vol peperdure domotica- en alarmsystemen. “Mijn vrouw heeft een panische angst voor inbrekers”, zegt Lander. “Onze nachtelijke gemoedsrust was ons veel waard.” Nu staat het huis opnieuw te koop – inclusief de ‘panic rooms’.­

“Drie keer per nacht schoot mijn vrouw wakker: ‘Ik hoor iets, ik hoor iets’, zei ze dan. Ze was als de dood voor inbrekers. Zij sliep niet meer en ik dus ook niet. Daar hebben we dan maar iets aan gedaan ...