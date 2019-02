Elektriciteitsnet kan overtollige stroom niet aan: “Mijn zonnepanelen vallen uit als zon te hard schijnt”

Woensdag was Koersel (Beringen) met 20,8 graden de op één na warmste plek van België. Toch zorgde dat niet voor een piek in de stroomproductie bij de PV-installatie van Erik Sorel (71). “Ik begrijp niet waarom de overheid iedereen aanzet om te investeren in zonnepanelen als het netwerk dat niet aankan.”

In november signaleerden we al dat eigenaars van zonnepanelen te maken krijgen met een uitvallende omvormer. Volgens netwerkbeheerder Fluvius waren er vorig jaar 198 zulke meldingen in Limburg. In 2016 ...