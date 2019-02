Voetbalclub Moeskroen wil blijven samenwerken met gerecht: “Zo snel mogelijk voor opheldering zorgen”

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux - Eersteklasser Moeskroen “wil blijven samenwerken met het gerecht om zo snel mogelijk voor opheldering te zorgen” in de zaak waarin ze betrokken zijn, zo laat de Henegouwse club donderdag weten in een mededeling op de website.

“In het kader van de huiszoekingen die uitgevoerd zijn op 14 november 2018, heeft onderzoeksrechter Michel Claise beslag laten leggen op de rekeningen van de voetbalclub. Om de voortzetting van de activiteiten te garanderen, werden er twee voorlopig bewindvoerders aangesteld. De directie en de raad van bestuur van de club blijven in functie en zorgen voor de dagelijkse werking”, klinkt het in de korte mededeling.

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar Moeskroen onder meer voor mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting, omdat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pini Zahavi, die onder meer een hand had in de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. De club wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport, in het kader van een beroep tegen de beslissing tot weigering van de Licentiecommissie. Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of deze vermeende kunstgrepen het mogelijk hebben gemaakt Moeskroen onwettig in eerste klasse te houden door het opzetten van een controlestructuur op de club via offshorebedrijven.

Anderzijds heeft het dossier ook betrekking op witwassen. Voetbalclub Moeskroen wordt ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro’s uit offshorebedrijven gesteund te worden. Half november voerde het gerecht al huiszoekingen uit bij de voetbalclub, en bij enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen. Daarom werd besloten drastisch op te treden, klinkt het bij het federaal parket, door rekeningen van de club in beslag te nemen en twee voorlopig bewindvoerders aan te stellen.