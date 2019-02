Advocaat van Nemmouche stuurt erop aan dat zijn client erin geluisd is: “Dader aanslag Joods Museum droeg zijn schoenen”

Brussel - Na het eerste uur in het pleidooi van de advocaat van Mehdi Nemmouche op het proces over de aanslag op het Joods Museum, is het duidelijk waar die op aanstuurt: iemand heeft zijn cliënt geflikt. De dader droeg volgens Courtoy bijvoorbeeld de schoenen van Nemmouche tijdens de aanslag.

Een paar schoenen van Calvin Klein is erg belastend voor Nemmouche. Hij droeg de schoenen toen hij een week na de aanslag werd opgepakt in Marseille. De speurders vonden een afdruk van exact dezelfde zool op een deur in het museum. En van de opvallende schoenen zijn er amper acht paar verkocht in België.

Volgens Courtoy droeg de dader de schoenen, maar was het niet Nemmouche. Op de schoenen zat immers dna van Nemmouche én van een andere man. Volgens de speurders kon dat komen van iemand die de schoenen heeft geprobeerd in de winkel, maar dat veegt Courtoy van tafel. “Dna verdwijnt op een zeker moment”, stelde hij. En de schoenen lagen twee maanden eerder in de winkel.

Courtoy merkte nog op dat de schoenen van Calvin Klein in maat 43 waren, terwijl de andere schoenen die Nemmouche bij zich had, maat 45 hadden.