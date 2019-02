Ze is de beste voetbalster ter wereld, maar Ada Hegerberg weigert te spelen op het WK: “We hebben geprobeerd het op te lossen...”

Aga Hegerberg werd eind vorig jaar verkozen tot de beste voetbalster ter wereld toen ze de Gouden Bal kreeg. De allereerste voor een vrouw. Maar de 23-jarige Noorse zakt komende zomer niet af naar het WK in Frankrijk (7 juni tot 7 juli), zo maakte de bondscoach van Noorwegen bekend.

Hegerberg weigert al sinds de uitschakeling van de Noorse ploeg op het EK in 2017 te spelen voor haar land. De spits van Lyon wil daarmee het gebrek aan respect voor voetbalsters in Noorwegen aanklagen. In het Noord-Europese land werd in december 2017 een overeenkomst getekend waarbij de nationale vrouwenploeg evenveel betaald krijgt als de mannenploeg. Maar dat is volgens Hegerberg onvoldoende.

“Het draait niet altijd om geld”, zei ze in december aan CNN. “Het gaat ook over voorbereidingen, acties, professionaliteit, duidelijk punten die ik hen (de Noorse voetbalbond, red.) duidelijk heb gemaakt. Ik zou graag voor mijn land spelen. Maar ik ben zeer kritisch en direct geweest naar de federatie toe over wat ik voelde dat er niet goed genoeg was tijdens mijn carrière bij de nationale ploeg. Uiteindelijk was dit een makkelijke keuze voor mij. Ik ben zeer duidelijk geweest.”

“Ze wil niet spelen”

De Noorse bondscoach Martin Sjogren heeft nu aan de BBC bevestigd wat reeds gevreesd werd: dat de beste voetbalster ter wereld niet zal deelnemen aan het WK. “We hebben geprobeerd om het op te lossen. We hebben met elkaar gesproken, maar ze heeft besloten dat ze niet wil spelen.”

Geen drievoudige Champions League-winnares dus voor de Noorse ploeg. “Ada is een grote naam en het zou geweldig zijn om haar erbij te hebben. Maar als coach moet je je richten op de speelsters die onderdeel van het team willen zijn en dat wil Ada niet”, aldus Sjogren. “We respecteren dat en hebben intussen hard gewerkt met andere speelsters.”

