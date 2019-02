Negen maanden cel voor relschopper Mars tegen Marrakesh die verkeersbord naar agenten gooide

Brussel - Een man die bij de Mars tegen Marrakesh een verkeersbord had gegooid naar de politie, is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Volgens zijn advocaat was er geen sprake van geweld of bedreiging tegen de politie omdat de man te ver stond en het verkeersbord dus nooit de agenten kon raken, maar de rechtbank veegde dat argument van tafel.

De ‘Mars tegen Marrakesh’ lokte op 16 december zo’n 5.500 betogers naar het Schumanplein. Na de Mars kwam het ter hoogte van de Wetstraat tussen het Berlaymont- en het Karel De Grotegebouw tot confrontaties met de politie. De extreemrechtse betogers gooiden met onder meer stenen, verkeersborden en hekken en vernielden enkele ruiten. De politie dreef de betogers uit elkaar met het waterkanon en veel traangas. Daarbij raakten vijf politieagenten gewond, en werd heel wat straatmeubilair vernield. De politie pakte 90 mensen administratief op en 6 gerechtelijk.

Eén van hen was L.F., zelf een nakomeling van Roma-zigeuners, die op de Kortenberglaan met een verkeersbord naar de politie had gegooid. De man was gearresteerd en geboeid maar had zich kunnen bevrijden en was korte tijd nadien opnieuw opgepakt. Het Brusselse parket vervolgde hem voor gewapende weerspannigheid en eiste een celstraf van 10 maanden, of een zware werkstraf.

“Verkeersbord kon de politie nooit raken”

“Er kan geen sprake zijn van weerspannigheid door geweld of een ernstige bedreiging tegenover de politie”, pleitte de verdediging. “Dat verkeersbord kon de politie nooit raken, de agenten stonden te ver.”

De rechtbank veegde dat argument van tafel en merkte tevens op dat het allesbehalve de eerste keer was dat L.F. terechtstond voor geweldmisdrijven.