Mats Rits begint met Club Brugge aan laatste drieluik na enkele drukke weken: “We zijn niet moe, fysiek staan we heel sterk”

Negen op negen een must nu? Wij denken van wel, maar Mats Rits wil het niet met zoveel woorden zeggen. Volgens de middenvelder bekijkt Club nog steeds match per match wat de situatie is. Wel begint blauw-zwart haast zeker met een flinke achterstand op Genk aan Play-off 1. “We moeten niet naar Genk kijken, we moeten eerst zélf punten pakken”, zegt de middenvelder.