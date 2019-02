CD&V waarschuwt voor de betonstop van CD&V: “Woonkernen zullen doodbloeden”

“Als we het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met de betonstop onverkort doorvoeren, zal dit 166 van de 289 woonkernen in Limburg doen doodbloeden.” Dat zegt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). Opmerkelijk: de betonstop komt uit de koker van CD&V-minister Joke Schauvliege die is opgevolgd door CD&V-minister Koen Van den Heuvel.