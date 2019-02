Geen enkel bewijs te vinden dat iemand met bomgordel voorbij security Brussels Airport geraakte

Brussel - De bevoegde diensten van de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit hebben maanden onderzoek gedaan naar een mogelijk incident met een bommengordel op Brussels Airport, maar hebben daarvan geen enkel bewijs gevonden. Dat zegt de woordvoerder van de FOD Mobiliteit donderdag.

Het Laatste Nieuws schrijft donderdag dat een “mystery passenger”, die wordt ingezet om de veiligheid te testen, op 1 oktober 2018 probleemloos voorbij de veiligheidscontrole geraakte met een nagemaakte bomgordel om zijn middel. “De gordel zag er erg geloofwaardig uit, met draadjes, een detonator en een stof die dezelfde dichtheid had als echte explosieven. Ik droeg hem met een elastische klittenband rond mijn middel”, getuigt de mystery passenger anoniem.

Geen spoor bewijs

Het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) bevestigt donderdagochtend dat de minister geïnformeerd is over “een eventueel incident”. “Er is een onderzoek geweest”, zegt de woordvoerder, die verwijst naar de FOD Mobiliteit.

“Tijdens een vergadering op 2 oktober is er sprake geweest van een mogelijk incident met een bommengordel”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van de FOD Mobiliteit. “Onze diensten hebben maanden onderzoek gedaan, maar geen enkel spoor of bewijs gevonden van zo’n mogelijk incident.”

Bij Brussels Airport kon nog niemand bereikt worden voor een reactie.