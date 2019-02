Experts: “We hebben absoluut een nat voorjaar nodig. Anders slaat het weer tilt en dreigen er watertekorten”

Dat er zo veel temperatuurrecords op zo’n korte tijd gebroken worden, is volgens weerman Frank Deboosere geen toeval. “Dat is een gevolg van de aanhoudende droogte,waarmee we sinds vorige zomer kampen.” Toch is er volgens de Vlaamse Milieumaatschappij nog geen reden tot paniek. Een nat voorjaar kan veel goedmaken. Ondertussen krijgen kinderen en ouderen de raad het rustig aan te doen: er hangt veel fijn stof in de lucht.

De afgelopen week zijn verschillende weerrecords gesneuveld en steeg het kwik boven de 20 graden, wat nooit eerder gebeurde in februari. “Dat heeft te maken met de droogte die ons land sinds vorige zomer in haar greep heeft, zegt weerman Frank Deboosere.

“Afgelopen zomer hebben we een langdurig droge periode doorgemaakt. Die is toen in de lente begonnen, en dat watertekort is nooit helemaal weggewerkt omdat ook het najaar droog was”, legt weerman Frank Deboosere uit.

En omdat de bodem nog steeds droger is dan gebruikelijk, kunnen de temperaturen op die eerste, vroege lentedagen meteen behoorlijk hoog oplopen. “We hebben te maken met heel lage luchtvochtigheden. Alle zonne-energie wordt gebruikt om de temperaturen de hoogte in te jagen.”

Weken regenen

Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij bevestigt dat het te droog is. Vooral in Vlaams-Brabant en delen van Limburg staan de grondwaterstanden om een te laag peil voor deze tijd van het jaar. “De lente van 2018 was zacht, de zomer was zeer warm en droog en ook in de herfst heeft niet voldoende geregend. Deze winter was alleen de maand januari normaal wat neerslag betreft. En dus zijn de tekorten van vorig jaar onvoldoende bijgewerkt”, zegt Smet.

En dus komen we in een vicieuze cirkel terecht.

“Ik weet dat mensen dat niet graag horen maar om goed te zijn zou het gedurende weken regen moeten krijgen. Geen korte hevige stortbuien, want dan krijgt het water de tijd niet om in de grond te dringen en stroomt het weg. Wel gedurende lange tijd aanhoudende regen. Geen dagen, maar weken”, zegt Smet.

Wat de komende maanden brengen, kunnen weersvoorspellers nog niet zeggen. Maar een nat voorjaar zou volgens de Vlaamse Watermaatschappij een zegen zijn voor de natuur en voor de watervoorraden. “Blijft ook de lente droog en krijgen we opnieuw zo een warme zomer, zitten we wel met een probleem. Terwijl we nu helemaal geen hinder ondervinden van de lage grondwaterstanden, kan het gebrek aan een buffer wel eens problematisch worden eenmaal de zomerperiode aanbreekt. Omdat zowel huishoudens als de landbouw dan veel meer water gebruiken dan in de winter.”

Oppassen voor te zware inspanningen

Ondertussen stuurt ook de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) een duidelijke boodschap de wereld in: jonge kinderen, ouderen, personen met ademhalingsstoornissen en mensen met hart- en vaatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen.

In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de opstapeling van de luchtververvuiling de voorbij dagen en de ongustige meteorologische omstandigheden. Door hun kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.