Nederlandse koningin Máxima zoekt nieuwe secretaresse (en dit gaat ze verdienen)

De Nederlandse koningin Máxima is op zoek naar een secretaresse voor haar secretaris. Spaans kunnen is een pluspunt, discreet zijn een vereiste.

De secretaresse die gezocht wordt, zal instaan voor het secretariaatswerk van het algemeen secretariaat van het Nederlandse Hof. Dat vijftienkoppige team houdt zich bezig met de voorbereiding van binnenlandse evenementen tot het ondersteunen van privézaken. Concreet zal de nieuwe secretaresse Gabriella Sancisi bijstaan, de particulier secretaris die de koningin helpt met haar VN-taken.

Wie de functie ambieert, moet “uiterst discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken” en er ook discreet op kunnen reageren. Koningin Máxima is van Argentijnse komaf, dus is de Spaanse taal beheersen een pluspunt. Wie daarenboven ook nog eens het Duits machtig is, heeft helemaal een voorsprong op andere kandidaten. Die taal is een blinde vlek van de koningin. Nog belangrijk: “kennis van, inzicht en gevoel voor verhoudingen en intercultureel aanpassingsvermogen”.

Het loon van de nieuwe secretaresse zal maximaal 3.130,70 euro bedragen.