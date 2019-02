Arnold Kruiswijk (ex-Anderlecht) zet punt achter carrière na slepende rugblessure

Vitesse-speler Arnold Kruiswijk beëindigt na dit seizoen zijn actieve voetbalcarrière. De 34-jarige Nederlander kampt met een slepende rugblessure, die de verdediger dwingt tot een afscheid. Hij speelde in totaal bijna vierhonderd officiële duels in het betaald voetbal.

Kruiswijk beoogt nu een loopbaan in het voetbal als trainer. Hij volgt al cursussen en loopt de rest van het seizoen stage bij Vitesse onder 16 jaar.

De verdediger maakte zijn debuut in het profvoetbal bij FC Groningen op 7 februari 2002 in de bekerwedstrijd tegen Ajax. In 2008 stapte hij over naar Anderlecht. Na anderhalf jaar in België te hebben gevoetbald, kwam hij terug naar de Eredivisie. Eerst op huurbasis voor Roda JC, daarna vier seizoenen bij sc Heerenveen en vanaf de zomer van 2014 bij Vitesse.

Kruiswijk heeft een bijzonder record op zijn naam staan. Op 10 september 2006 maakte hij het snelste eigen doelpunt in de historie van de Eredivisie. Al na negen seconden passeerde hij zijn eigen keeper. Scoren bij de tegenstander lukte hem in zijn carrière één keer; na 303 wedstrijden zonder goal (tevens een record voor veldspelers) maakte hij op 10 maart 2017 tegen Sparta Rotterdam zijn enige doelpunt.