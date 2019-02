Heeft Portugal een “nieuwe Ronaldo” in huis? Quasi alle topclubs zitten achter parel van Benfica aan: “De jongen van 120 miljoen”

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Joao Felix, de 19-jarige aanvaller van Benfica.

Wie de lijst met scouts bekijkt voor wedstrijden van de Portugese topclub is al lang niet meer verrast dat er namen opstaan zoals Barcelona, Bayern München, Chelsea en Juventus. Bij Benfica speelt namelijk ‘the next big thing’ van het Portugese voetbal: de 19-jarige Joao Felix. Een polyvalente aanvaller die blokjes draagt, maar geboren werd met een magische baltoest.

Sommige van zijn ploegmaats noemen Felix “de jongen van 120 miljoen”, verwijzend naar de afkoopclausule in zijn contract (dat nog loopt tot 2023). De speler die geboren werd in Viseu is een jeugdproduct van Benfica, al startte hij aanvankelijk bij FC Porto, en maakte afgelopen zomer de overstap van de reserven naar het eerste elftal. Met groot succes. Felix is een vaste waarde en zit dit seizoen al aan tien doelpunten en zes assists in 27 optredens.

Idool Ronaldo

Het toptalent valt meteen op door zijn technische bagage, visie en wendbaarheid. Op fysiek vlak is hij niet meteen te vergelijken met Cristiano Ronaldo, die vergelijking wordt meer gemaakt omwille van zijn talent en potentieel als superster. Puur voetbaltechnisch heeft hij meer weg van een Philippe Coutinho of Rui Costa, briljante spelmakers die het tempo van een wedstrijd kunnen bepalen. Al hadden ze dat bij FC Porto niet door toen ze Felix naar Benfica lieten gaan wegens “te klein”.

Intussen zullen ze bij de Draken vloeken. Felix is gewild door zowat alle Europese topclubs. Volgens de geruchten zou zijn manager Jorge Mendes, die van Ronaldo, deze week gesproken hebben met Juventus omtrent een eventuele transfer. De 19-jarige aanvaller wil dan ook dolgraag samenspelen met zijn idool CR7. Al stelt Sky Sport Italia dat ook Manchester United en Manchester City al gesproken hebben met Mendes én Benfica.

“Mijn dromen? Ik heb er twee. Ten eerste zou ik graag naast Ronaldo spelen”, zei Felix aan Tuttosport. “Hij is gewoon de allerbeste. Een idool, een wereldicoon, een voorbeeld voor iedereen. Samenspelen met een ‘monster’ als hij zou mij toelaten om nog meer te groeien. Mijn tweede droom is het winnen van de Golden Boy-award. Vorig jaar was ik bij de 40 genomineerden, dit jaar wil ik die prijs absoluut winnen.”

Ronaldo is trouwens perfect op de hoogte van de rijzende ster in zijn thuisland. De 34-jarige aanvaller was begin februari aanwezig voor de clash tussen Sporting Lissabon en Benfica, dat met 2-4 won. Ronaldo zag Felix toen het tweede doelpunt scoren en de assist geven voor goal nummer vier.

Onlangs gaf de jongen die het rugnummer 79 draagt nog een interview aan The Player’s Tribune. Daarin beschreef Felix zijn pad naar de top: