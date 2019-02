Zangeres Hannelore Bedert moet plots afscheid nemen van haar man Stijn: "Dit was de afspraak niet"

Stijn Sterckx, man van zangeres en schrijfster Hannelore Bedert is overleden, op 17 februari. Dat maakte Hannelore zopas bekend op haar Facebook-pagina.

“Dit was de afspraak niet ... Op 17 februari moesten we geheel onverwachts afscheid nemen van Stijn, steun en toeverlaat van Hannelore. De man die, samen met Tomas, kilometers door België en Nederland reed om fans van Hannelore bijeen te brengen, om Hannelore te tonen wat haar muziek voor andere mensen betekent. En om te tonen hoe graag hij haar zag.”

Zo begint de Facebook-post. In 2017 sprak Hannelore heel mooi over haar man. Ze vertelde in interviews hoe hij haar uit een dip hag gehaald. “Ik stond op het randje van een burn-out. Ik voelde zo’n druk als muzikant, ook in mijn privéleven. Muziek maken betekent een plaat uitbrengen en meteen moeten nadenken over de volgende. In mijn persoonlijk leven voelde dat aan als een muur rondom mij waarvan ik het deurtje niet meer vond. Mijn man zag hoe ongelukkig ik rondliep, hoezeer ik me naar concerten moest slepen. (...) Daarop had mijn man het plan opgevat om met een fotograaf op zoek te gaan naar mensen die iets hebben met mijn muziek. Het leek mij een behoorlijk narcistisch plan, maar Stijn zei dat ik hem moest laten doen. Ik moest gewoon luisteren naar het resultaat.”

Hannelore bundelde de 33 mooiste getuigenissen in het 33-poject, een boekje met 33 getuigenissen en een EP.

De facebookpost meldt nog: “Stijn was een heerlijke chaotische punkrockheld, een vriend voor héél veel mensen, een gulle, warme man, en bovenal een fantastische vader. Het was een donderslag bij compleet heldere hemel.”