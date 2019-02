Beelden vrijgegeven van reddingsactie na enorme kettingbotsing: maar liefst 131 wagens betrokken

De politie van Winnebago County, in de Amerikaanse staat Wisconsin, heeft videobeelden vrijgegeven van een zware kettingbotsing. Afgelopen zondag raakten er maar liefst 131 voertuigen betrokken bij een enorme crash. Eén persoon overleefde de klap niet, 71 anderen raakten gewond.

Het waren de winterse omstandigheden die roet in het eten gooiden. Op een video die de politie deelde via sociale media, valt onder meer te zien hoe de zichtbaarheid op Interstate 41 ter hoogte van Neenah in amper enkele seconden drastisch verminderde. “De voertuigen konden niet snel genoeg tot stilstand komen doordat ze te dicht op hun voorligger of te snel reden”, aldus agent Chris Splinter. “Het leek alsof ze op een muur van wagens inreden.”

De gevolgen waren desastreus. De hulpdiensten ontvingen in de loop van de dag meer dan 700 oproepen. Ondertussen was het op de plaats van het ongeval chaos troef. Zo toont een andere video van het korps hoe een hulpverlener er alles aan deed om de slachtoffers van de crash bij te staan. Er viel uiteindelijk één dodelijk slachtoffer.

